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Боевики из минометов обстреляли Опытное. Повреждены здания

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Опытное, Пятница 23 июля 2021 15:22
Боевики из минометов обстреляли Опытное. Повреждены здания Фото: оккупанты обстреляли Опытное на Донбассе (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе утром 23 июля обстреляли из минометов окрестности населенного пункта Опытное. Огонь боевики вели с территории оккупированного населенного пункта Веселое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил.

Обстрел населенного пункта произошел в период с 4:42 по 5:35 утра. Оккупанты применили минометы 120-го калибра, выпустив 20 снарядов. Эти минометы запрещены минскими договоренностями.

"Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которой установлены и задокументированы факты повреждения частной собственности, разрушение хозяйственной постройки", - сообщили в штабе.

Украинская сторона уже направила ноту в адрес главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в которых сообщила о данных нарушениях со стороны оккупантов.

Фото: оккупанты обстреляли Опытное на Донбассе (фото facebook.com/pressjfo.news)

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Донбасс обстрел боевики
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