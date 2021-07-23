Боевики из минометов обстреляли Опытное. Повреждены здания
Пророссийские боевики на Донбассе утром 23 июля обстреляли из минометов окрестности населенного пункта Опытное. Огонь боевики вели с территории оккупированного населенного пункта Веселое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил.
Обстрел населенного пункта произошел в период с 4:42 по 5:35 утра. Оккупанты применили минометы 120-го калибра, выпустив 20 снарядов. Эти минометы запрещены минскими договоренностями.
"Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которой установлены и задокументированы факты повреждения частной собственности, разрушение хозяйственной постройки", - сообщили в штабе.
Украинская сторона уже направила ноту в адрес главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в которых сообщила о данных нарушениях со стороны оккупантов.
Фото: оккупанты обстреляли Опытное на Донбассе (фото facebook.com/pressjfo.news)