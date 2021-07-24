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Обстріли і проліт безпілотника: на Донбасі за день 7 порушень "тиші"

Автор: РБК-Україна

Протягом сьогоднішнього дня, 24 липня, на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму тиші. Зокрема, мінометні обстріли та проліт безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що в районі Новоолександрівки і Золотого-4 противник застосував протитанкові ракетні комплекси. А поблизу Водяного ( в районі Донецька) - міномети 120-го калібру.

Також в районі Південного і Широкиного бойовики обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А біля Авдіївки - з мінометів 82-го калібру.

Крім того, в Луганській області зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. На обстріли українські захисники відкривали вогонь.

"Бойових втрат в результаті ворожого вогню серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні при обстрілі Мар'їнки (Донецька область) постраждав мирний житель, його забрали до лікарні з осколковими пораненнями.

Крім того, бойовики з мінометів обстріляли Опитне.

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Донбасобстрелбойовики