Обстріли і проліт безпілотника: на Донбасі за день 7 порушень "тиші"

Повідомляється, що в районі Новоолександрівки і Золотого-4 противник застосував протитанкові ракетні комплекси. А поблизу Водяного ( в районі Донецька) - міномети 120-го калібру.

Також в районі Південного і Широкиного бойовики обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А біля Авдіївки - з мінометів 82-го калібру.

Крім того, в Луганській області зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. На обстріли українські захисники відкривали вогонь.

"Бойових втрат в результаті ворожого вогню серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні.