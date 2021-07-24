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Обстрелы и пролет беспилотника: на Донбассе за день 7 нарушений "тишины"

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Донбасс, Суббота 24 июля 2021 18:14
Обстрелы и пролет беспилотника: на Донбассе за день 7 нарушений "тишины" Фото: украинский военный на Донбассе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В течение сегодняшнего дня, 24 июля, на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима тишины. В частности, минометные обстрелы и пролет беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что в районе Новоалександровки и Золотого-4 противник применил противотанковые ракетные комплексы. А вблизи Водяного (в районе Донецка) - минометы 120-го калибра.

Также в районе Пивденного и Широкино боевики обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А возле Авдеевки - из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. На обстрелы украинские защитники открывали огонь.

"Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне при обстреле Марьинки (Донецкая область) пострадал мирный житель, его забрали в больницу с осколочными ранениями.

Кроме того, боевики из минометов обстреляли Опытное.

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