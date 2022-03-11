ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Если обстрелы продолжаются, то санкций против России недостаточно, - Зеленский

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 14:28
Если обстрелы продолжаются, то санкций против России недостаточно, - Зеленский Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 16-й день рушит украинские города и села. Владимир Зеленский сказал, что если это продолжается, значит санкций недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По словам Зеленского, Россия должна ответить за войну, которую начала

"Если это (обстрелы украинских городов и сел - ред.) продолжается, то это значит, что санкционных пакетов недостаточно. Я ожидаю, мы над этим работаем, уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров. Россия должна платить цену за эту войну, платить ежедневно" - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, как можно сдержать Россию, чтобы уже сейчас защитить соседние страны.

Также мы писали, что Зеленский сказал, что у оккупантов есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках и постоянно обстреливать.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"