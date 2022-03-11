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Якщо обстріли продовжуються, то санкцій проти Росії недостатньо, - Зеленський

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П'ятниця 11 березня 2022 14:28
Якщо обстріли продовжуються, то санкцій проти Росії недостатньо, - Зеленський Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 16-й день руйнує українські міста та села. Володимир Зеленський сказав, що якщо це продовжується, значить санкцій недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

За словами Зеленського, Росія повинна відповісти за війну, яку розпочала.

"Якщо це (обстріли українських міст та сіл - ред.) продовжується, то це значить, що санкційних пакетів недостатньо. Я очікую, ми над цим працюємо, вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити ціну за цю війну, платити щоденно" - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, як можна стримати Росію, аби вже зараз захистити сусідні країни.

Також ми писали, що Зеленський сказав, що окупанти мають чіткий наказ тримати Маріуполь в заручниках і постійно обстрілювати.

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Володимир Зеленський
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