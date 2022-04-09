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"Обстрелы не прекращаются". Глава ОВА назвал самые сложные участки Луганской области

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Луганская область, Суббота 09 апреля 2022 09:32
"Обстрелы не прекращаются". Глава ОВА назвал самые сложные участки Луганской области Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что самая тяжелая ситуация в области в городах Рубежное и Попасная, а также в Горной общине. На этих направлениях не останавливаются обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гайдая во время телемарафона.

"У нас остается сложная ситуация в Луганской области. Все населенные пункты обстреливают. Самые сложные участки - это Рубежное, Попасная и Горная община. Они обстреливаются с утра до ночи, не останавливается враг абсолютно. Из всех видов вооружения их обстреливают и авиацией также", - отметил глава области.

По его словам, бои продолжают в Попасной и Рубежном. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону, однако украинские бойцы дают отпор.

Напомним, сегодня в Луганской области открыты гуманитарные коридоры для эвакуации местного населения.

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