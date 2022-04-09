Эвакуация из Луганской области: сегодня будет пять гуманитарных коридоров

Эвакуация из Луганской области 9 апреля будет проходить по пяти гуманитарным коридорам. Автобусы ждут людей с самого утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что сегодня гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать по пяти направлениям - Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Горская община.

По словам руководителя Луганской области Сергея Гайдая, ранее несколько попыток вывезти людей из Попасной оказались напрасными, поскольку туда тяжело добраться. И из Рубежного люди не в состоянии выбраться из занятого оккупантами центрального района.

"Вчерашние кровавые события в Краматорске усложнили спасение жизней, но мы не останавливаемся. Есть наработанные варианты эвакуации, и мы будем вывозить жителей области до последней возможности. Автобусы вас ждут с самого утра. Выезжайте и сохраните жизнь, а затем обязательно вернемся в родной город и отстроим его", - отметил он.

Места сборов: