ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эвакуация из Луганской области: сегодня будет пять гуманитарных коридоров

Новина українською →
Луганская область, Суббота 09 апреля 2022 08:55
Эвакуация из Луганской области: сегодня будет пять гуманитарных коридоров Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Юлия Бойко

Эвакуация из Луганской области 9 апреля будет проходить по пяти гуманитарным коридорам. Автобусы ждут людей с самого утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что сегодня гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать по пяти направлениям - Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Горская община.

По словам руководителя Луганской области Сергея Гайдая, ранее несколько попыток вывезти людей из Попасной оказались напрасными, поскольку туда тяжело добраться. И из Рубежного люди не в состоянии выбраться из занятого оккупантами центрального района.

"Вчерашние кровавые события в Краматорске усложнили спасение жизней, но мы не останавливаемся. Есть наработанные варианты эвакуации, и мы будем вывозить жителей области до последней возможности. Автобусы вас ждут с самого утра. Выезжайте и сохраните жизнь, а затем обязательно вернемся в родной город и отстроим его", - отметил он.

Места сборов:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Первомайская, 42;
  • Горское: ул. Гагарина, 13а;
  • Нижнее: Парковая, 13;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, ранее "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск эвакуация
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну