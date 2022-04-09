ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Обстріли не зупиняються". Голова ОВА назвав найскладніші ділянки Луганської області

Новость на русском →
Луганська область, Субота 09 квітня 2022 09:32
"Обстріли не зупиняються". Голова ОВА назвав найскладніші ділянки Луганської області Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що найважча ситуація в області у містах Рубіжне та Попасна, а також у Гірській громаді. На цих напрямках не зупиняються обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гайдая під час телемарафону.

"У нас залишається складна ситуація у Луганській області. Всі населені пункти обстрілюють. Найскладніші ділянки - це Рубіжне, Попасна і Гірська громада. Вони обстрілюються зранку до ночі, не зупиняється ворог абсолютно. З усіх видів озброєння їх обстрілюють і авіацією також", - зазначив очільник області.

За його словами, бої продовжують у Попасній і Рубіжному. Російські окупанти намагаються прорвати оборону, проте українські бійці дають відсіч.

Нагадаємо, сьогодні у Луганській області відкриті гуманітарні коридори для евакуації місцевого населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Луганськ
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну