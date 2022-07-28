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"Обстрелы отчаяния". Данилов назвал главную цель ракетных ударов по Украине

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Постоянными обстрелами территорий Украины россияне пытаются запугать украинцев и приостановить сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

"В 4 утра сегодня происходили первые обстрелы нашей страны. Это уже обстрелы отчаяния. Всего сегодня пять областей находились под ракетными ударами РФ. Единственная их задача - это нас запугать для того, чтобы то сопротивление, которое оказывает наш народ, наши ВС, чтобы мы его каким-то образом приостановили", - рассказал Данилов.

При этом он подчеркнул, что россияне не достигнут ни одной своей цели, поскольку Украина имеет план действий на всех направлениях.

Напомним, сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района Киевской области.

Также мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому.

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