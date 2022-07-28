"Обстрелы отчаяния". Данилов назвал главную цель ракетных ударов по Украине

"В 4 утра сегодня происходили первые обстрелы нашей страны. Это уже обстрелы отчаяния. Всего сегодня пять областей находились под ракетными ударами РФ. Единственная их задача - это нас запугать для того, чтобы то сопротивление, которое оказывает наш народ, наши ВС, чтобы мы его каким-то образом приостановили", - рассказал Данилов.

При этом он подчеркнул, что россияне не достигнут ни одной своей цели, поскольку Украина имеет план действий на всех направлениях.