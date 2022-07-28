"Обстріли відчаю". Данілов назвав головну мету ракетних ударів по Україні

Постійними обстрілами територій України росіяни намагаються залякати українців та пригальмувати спротив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.
"О 4 ранку сьогодні відбувалися перші обстріли нашої країни. Це обстріли вже відчаю. Всього сьогодні п’ять областей були під ракетними ударами РФ. Єдине їх завдання - це нас залякати для того, щоб той спротив, який чинить наш народ, наші ЗС, щоб ми його у якийсь спосіб пригальмували", - розповів Данілов.
При цьому він підкреслив, що росіяни не досягнуть жодної своєї мети, адже Україна має план дій на всіх напрямках.
Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області.
Також ми писали, що росіяни нанесли ракетний удар по Кропивницькому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.