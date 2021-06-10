В Луганской области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
Пророссийские боевики в Луганской области обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ. Наемники открыли огонь по аппарату наблюдателей 7 июня в оккупированном населенном пункте Обозное.
Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"Прокремлевские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по БПЛА СММ малого радиуса действия, в результате чего миссия была вынуждена приземлить его", - рассказали в штабе.
Оккупанты также продолжают глушить беспилотники ОБСЕ с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Случаи препятствования работе БПЛА были зафиксированы 5 и 6 июня вблизи населенного пункта Степановка.
"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что российско-оккупационные войска и дальше демонстрируют нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отметили в командовании ООС.
Напомним, до этого в штабе заявляли, что боевики начали глушить беспилотники ОБСЕ над подконтрольной украинской власти территорией. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать украинских военнослужащих.
Также РБК-Украина писало, что вчера боевики запустили через линию разграничения беспилотник. Однако его подавили украинские военные.