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В Луганской области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Новина українською →
Луганская область, Четверг 10 июня 2021 15:17
В Луганской области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ Фото: боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ (фото twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики в Луганской области обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ. Наемники открыли огонь по аппарату наблюдателей 7 июня в оккупированном населенном пункте Обозное.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Прокремлевские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по БПЛА СММ малого радиуса действия, в результате чего миссия была вынуждена приземлить его", - рассказали в штабе.

Оккупанты также продолжают глушить беспилотники ОБСЕ с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Случаи препятствования работе БПЛА были зафиксированы 5 и 6 июня вблизи населенного пункта Степановка.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что российско-оккупационные войска и дальше демонстрируют нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отметили в командовании ООС.

Напомним, до этого в штабе заявляли, что боевики начали глушить беспилотники ОБСЕ над подконтрольной украинской власти территорией. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать украинских военнослужащих.

Также РБК-Украина писало, что вчера боевики запустили через линию разграничения беспилотник. Однако его подавили украинские военные.

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