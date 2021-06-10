В Луганской области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Пророссийские боевики в Луганской области обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ. Наемники открыли огонь по аппарату наблюдателей 7 июня в оккупированном населенном пункте Обозное.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook .

"Прокремлевские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по БПЛА СММ малого радиуса действия, в результате чего миссия была вынуждена приземлить его", - рассказали в штабе.

Оккупанты также продолжают глушить беспилотники ОБСЕ с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Случаи препятствования работе БПЛА были зафиксированы 5 и 6 июня вблизи населенного пункта Степановка.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что российско-оккупационные войска и дальше демонстрируют нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отметили в командовании ООС.