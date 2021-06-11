ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обстріли з мінометів і танкові постріли: ОБСЄ зафіксувала 40 порушень на Донбасі

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 11 червня 2021 03:43
Обстріли з мінометів і танкові постріли: ОБСЄ зафіксувала 40 порушень на Донбасі Фото: ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 40 порушень (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

На Донбасі чути обстріли з великокаліберних кулеметів, мінометів і танкові постріли. Такі порушення зафіксувала Організація з безпеки й співробітництва в Європі 9 червня.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 10 червня.

9 червня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували 40 порушень режиму припинення вогню. З них 30 порушень сталися в Донецькій області, включаючи 8 вибухів. З них зафіксували 4 вибухи невизначеного походження і 4 танкових постріли.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 30 порушень режиму припинення вогню, включаючи 8 вибухів (4 невизначеного походження і 4 танкових постріли)", - йдеться в повідомленні.

Більшість порушень в районі ділянки розведення в районі н. п. Петровське. Там спостерігачі чули вибухи зі стрілецької зброї. Крім того, в районі окупованої Софіївки чули 4 постріли з танка. Спостерігачі розцінюють, що вони були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою в межах зони безпеки.

"Проведення таких навчань є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, яке передбачає заборону на проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки", - нагадують в ОБСЄ.

У Луганській області зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню,
включаючи 3 вибухи невизначеного походження.

Всі ці порушення сталися в районі Золотого біля Попасної. Там чули міномети і великокаліберні кулемети.

Нагадаємо, що російська сторона ТКГ всіляко перешкоджає обміну полоненими. Вони вносять до списку обміну осіб, яких насправді не існує.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі було поранено українського військовослужбовця. Його з кульовим пораненням терміново доставили в лікарню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас
NEWS
Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії
Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна