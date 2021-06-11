Россия подает фейковых лиц в список на обмен пленными, - Арестович

Российская сторона подает фейковых лиц в список на обмен пленными. Об этом рассказал советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

Об этом шла речь в эфире политического шоу "Право на владу".

По словам Арестовича, российская сторона в ТКГ подала список из 90 человек на обмен пленными. Однако только 16 человек из этого списка смогла установить СБУ, а остальные оказались фэйковыми.

"Россия в списке на обмен подает фейковых человек. 16 человек из 90 (были подтверждены СБУ из перечня, который подала РФ - ред.). Наши подтверждены все, у них 16 подтверждены. Это длинная история, почему не идет обмен? Потому что нас (Украину, - ред) направляют на прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР"", - сказал Арестович.

Он добавил, что Россия привыкла "торговать головами". Этому их научил восточный опыт - Сирия и Чечня.