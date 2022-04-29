Обстрелы в Киеве 28 апреля: полиция задержала по меньшей мере двух предполагаемых корректировщиков

"Буквально вчера после взрывов, которые произошли на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в частности силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере два подозрительных лица, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а так же их дальнейшая пересылка на российские мобильные терминалы" - заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Как отметил Енин, задержанные были подписаны на многочисленные сепаратистские ресурсы, а также имели "специфическое содержимое телефонной книги".

Киберполиция проанализировала содержимое мобильных телефонов задержанных на предмет удаленных материалов, чтобы уголовное преследование в отношении этих лиц основывалось на доказательствах по их противоправной деятельности.