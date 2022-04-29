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Обстрелы в Киеве 28 апреля: полиция задержала по меньшей мере двух предполагаемых корректировщиков

Фото: полиция задержала по меньшей мере двух предполагаемых корректировщиков огня в Киеве (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 28 апреля, российские оккупанты открыли огонь по Киеву во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Правоохранители задержали предполагаемых корректировщиков огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина.

"Буквально вчера после взрывов, которые произошли на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в частности силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере два подозрительных лица, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а так же их дальнейшая пересылка на российские мобильные терминалы" - заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Как отметил Енин, задержанные были подписаны на многочисленные сепаратистские ресурсы, а также имели "специфическое содержимое телефонной книги".

Киберполиция проанализировала содержимое мобильных телефонов задержанных на предмет удаленных материалов, чтобы уголовное преследование в отношении этих лиц основывалось на доказательствах по их противоправной деятельности.

Напомним, во время визита генсека ООН в Киев на правом берегу прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, российские ракеты попали по Шевченковскому району города.

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