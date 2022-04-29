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Обстріли у Києві 28 квітня: поліція затримала щонайменше двох імовірних коригувальників

Фото: поліція затримала щонайменше двох імовірних коригувальників вогню у Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 28 квітня, російські окупанти відкрили вогонь по Києву під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Правоохоронці затримали імовірних коригувальників вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

"Буквально вчора після вибухів, які відбулися на території Шевченківського району Києва, правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а так само їхнє подальше пересилання на російські мобільні термінали" - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Як відзначив Єнін, затримані були підписані на числені сепаратиські ресурси, а також мали “специфічний вміст телефонної книги”.

Кіберполіція проаналізувала вміст мобільних телефонів затриманих на предмет видалених матеріалів, аби кримінальне переслідування проти цих осіб ґрунтувалося на доказах щодо їх протиправної діяльності.

Нагадаємо, під час візиту генсека ООН до Києва на правому березі пролунали потужні вибухи. Як з'ясувалося, російські ракети влучили по Шевченківському району міста.

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