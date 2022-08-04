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Обстрелы Харькова: оккупанты попали в административное здание

Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Во время обстрелов в ночь на 4 августа россияне попали в административное здание в Немышлянском районе Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

Терехов уточнил, что в результате этих обстрелов обошлось без пострадавших и пожаров.

"Снова беспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе.

Также в Харьковской ОВА ответили на угрозы россиян о возможном повторном наступлении на Харьков.

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Харьков