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Обстріли Харкова: окупанти влучили в адміністративну будівлю

Фото: окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Під час обстрілів в ніч проти 4 серпня росіяни потрапили в адміністративну будівлю в Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

Терехов уточнив, що унаслідок цих обстрілів обійшлося без постраждалих і пожеж.

"Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти в Немишлянський район міста, в адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська під ранок знову випустили по Харкову зенітні ракети С-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському і Новобаварському районі.

Також в Харківській області відповіли на погрози росіян про можливий повторний наступ на Харків.

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Харків