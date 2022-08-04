Обстріли Харкова: окупанти влучили в адміністративну будівлю

Терехов уточнив, що унаслідок цих обстрілів обійшлося без постраждалих і пожеж.

"Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти в Немишлянський район міста, в адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська під ранок знову випустили по Харкову зенітні ракети С-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському і Новобаварському районі.

Також в Харківській області відповіли на погрози росіян про можливий повторний наступ на Харків.

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