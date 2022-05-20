UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрелы, эвакуация и обеспечение. Глава Луганской ОВА рассказал о ситуации в регионе

Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают уничтожать украинские города в Луганской области, в частности Северодонецк. Однако украинские военные продолжают держать оборону региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что оккупанты целенаправленно обстреливают жилой массив Северодонецка. За последние сутки погибли более 10 человек. Плотность обстрелов не позволяет обследовать территории.

По словам Гайдая, украинские военные обеспечены всем необходимым и удерживают фронт.

Также он добавил, что из-за активных боевых действий эвакуация мирного населения значительно усложняется. Однако с помощью бронированных машин местные власти, правоохранители и волонтеры продолжат вывозить людей.

Также в Луганской области открыли три точки для выпекания хлеба, а также регион скоро получит новые емкости, фильтры и системы очистки для воды, машины скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что за сутки российская армия разрушила в Луганской области более 60 домов.

Также Сергей Гайдай показал фото из разрушенного Рубежного, где постоянно продолжаются обстрелы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскСеверодонецк