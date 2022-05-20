Обстрелы, эвакуация и обеспечение. Глава Луганской ОВА рассказал о ситуации в регионе

Он отметил, что оккупанты целенаправленно обстреливают жилой массив Северодонецка. За последние сутки погибли более 10 человек. Плотность обстрелов не позволяет обследовать территории.

По словам Гайдая, украинские военные обеспечены всем необходимым и удерживают фронт.

Также он добавил, что из-за активных боевых действий эвакуация мирного населения значительно усложняется. Однако с помощью бронированных машин местные власти, правоохранители и волонтеры продолжат вывозить людей.

Также в Луганской области открыли три точки для выпекания хлеба, а также регион скоро получит новые емкости, фильтры и системы очистки для воды, машины скорой помощи.