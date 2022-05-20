Обстріли, евакуація та забезпечення. Голова Луганської ОВА розповів про ситуацію в регіоні

Він зазначив, що окупанти цілеспрямовано обстрілюють житловий масив Сєвєродонецька. За останню добу загинули понад 10 людей. Щільність обстрілів не дозволяє обстежити території.

За словами Гайдая, українські військові забезпечені всім необхідним та утримують фронт.

Також він додав, що через активні бойові дії евакуація мирного населення значно ускладнюється. Проте за допомогою броньованих машин місцева влада, правоохоронці і волонтери продовжать вивозити людей.

Також у Луганській області відкрили три точки для випікання хліба, а також регіон скоро отримає нові ємкості, фільтри та систему очищення для води, машини швидкої допомоги.