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Уцелевших домов нет, во дворах - кладбища. В Луганской ОВА показали кадры из Рубежного

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Рубежное, Пятница 20 мая 2022 12:24
Уцелевших домов нет, во дворах - кладбища. В Луганской ОВА показали кадры из Рубежного Фото: в Рубежном повреждены все дома (фото t.me/serhiy_hayday)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска повредили все дома в Рубежном Луганской области. Многие из них не подлежат восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, Рубежное стало вторым Мариуполем. На фото, которые опубликовал Гайдай, заметно, что город постоянно обстреливают, а большинство зданий имеют значительные повреждения.

"Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах - кладбища. До войны здесь проживали более 60 тысяч жителей, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве", - отметил Гайдай.

Он добавил, что часть людей уехала из города, некоторых местных жителей депортировали в Россию и на неподконтрольные территории, остальные вынуждены находиться под обстрелами оккупантов.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты усилили наступление на Лисичанск и Северодонецк в Луганской области.

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