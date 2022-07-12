Обстрелы Донецкой области: за сутки есть жертвы и раненые

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки из-за российской агрессии погиб один человек, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 11 июля еще 8 погибших обнаружили спасатели под завалами многоэтажки в городе Часов Яр, в том числе тело 9-летнего мальчика. Еще один человек вчера погиб в Марьинке. Двое гражданских в области получили ранения", - сообщил он.
Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 602 человека, еще 1552 - получили ранения.
При этом сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска попытаются окружить Бахмут, так как боятся проводить штурм города, попытки которого приведут к большим потерям оккупантов.
Также согласно данным Генштаба, враг пытался наступать на Марьинку, однако ВСУ отбили атаку.
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