Обстрелы Донецкой области: за сутки есть жертвы и раненые

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки из-за российской агрессии погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 11 июля еще 8 погибших обнаружили спасатели под завалами многоэтажки в городе Часов Яр, в том числе тело 9-летнего мальчика. Еще один человек вчера погиб в Марьинке. Двое гражданских в области получили ранения", - сообщил он.

Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 602 человека, еще 1552 - получили ранения.

При этом сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.