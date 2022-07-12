Обстріли Донецької області: за добу є жертви і поранені

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу через російську агресію загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки в місті Часів Яр, в тому числі тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина вчора загинула в Мар'їнці. Двоє цивільних в області отримали поранення", - повідомив він.
Відзначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області загинули 602 людини, ще 1552 - отримали поранення.
При цьому зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська спробують оточити Бахмут, бо бояться проводити штурм міста, спроби якого призведуть до великих втрат окупантів.
Також згідно з даними Генштабу, ворог намагався наступати на Мар'їнку, однак ЗСУ відбили атаку.
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