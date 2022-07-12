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Обстріли Донецької області: за добу є жертви і поранені

Фото: окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу через російську агресію загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки в місті Часів Яр, в тому числі тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина вчора загинула в Мар'їнці. Двоє цивільних в області отримали поранення", - повідомив він.

Відзначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області загинули 602 людини, ще 1552 - отримали поранення.

При цьому зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська спробують оточити Бахмут, бо бояться проводити штурм міста, спроби якого призведуть до великих втрат окупантів.

Також згідно з даними Генштабу, ворог намагався наступати на Мар'їнку, однак ЗСУ відбили атаку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька областьРосійська Федерація