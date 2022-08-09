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Обстрелы Донецкой области: за сутки есть погибшие и много раненых

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Донецк, Вторник 09 августа 2022 08:27
Обстрелы Донецкой области: за сутки есть погибшие и много раненых Фото: россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. За сутки погибли три человека, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 8 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Часовом Яру, Новоселовке Первой и Марьинке. Еще 19 человек получили ранения", - сообщил он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 703 человека, еще 1817 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью российская армия накрыла огнем два района Днепропетровской области – Никопольский и Синельниковский. По Никополю трижды стреляли из "Градов", в город прилетело 120 реактивных снарядов.

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