Обстрелы Донецкой области: за сутки есть погибшие и много раненых

Российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. За сутки погибли три человека, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 8 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Часовом Яру, Новоселовке Первой и Марьинке. Еще 19 человек получили ранения", - сообщил он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 703 человека, еще 1817 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.