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Обстріли Донецької області: за добу є загиблі і багато поранених

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Донецьк, Вівторок 09 серпня 2022 08:27
Обстріли Донецької області: за добу є загиблі і багато поранених Фото: росіяни в черговий раз обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. За добу загинули три людини, ще 19 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Часовому Яру, Новоселівці Першій і Мар'їнці. Ще 19 осіб отримали поранення", - повідомив він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 703 людини, ще 1817 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровської області - Нікопольський і Синельниківський. По Нікополю тричі стріляли з "Градів", в місто прилетіло 120 реактивних снарядів.

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Донецька область Російська Федерація Донбас
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