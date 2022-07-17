ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли три мирных жителя

Новина українською →
Донецк, Воскресенье 17 июля 2022 08:53
Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли три мирных жителя Фото: российские оккупационные войска снова обстреляли населенные пункты Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. За сутки в регионе погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 16 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Удачном и 1 в Покровске. Еще 12 человек получили ранения", - написал он.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли 623 человека. При этом почти 1600 человек получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кириленко рассказал, что российские войска продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, а именно:

  • В Торецкую общину прилетели три ракеты, которые попали в жилой квартал города;
  • В Железном оккупанты ракетным ударом повредили школу и детсад;
  • В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа. Объемы повреждения устанавливаются;
  • В Соледаре из-за вражеского обстрела загорелся местный центр детского и юношеского творчества - на месте работают спасатели.

Глава Донецкой ОВА призвал мирных граждан эвакуироваться из городов, поскольку российские войска ежедневно обстреливают область.

Напомним, вчера вражеские войска ударили по Покровску (Донецкая область) ракетами "Искандер-М". Повреждены по меньшей мере 27 жилых домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Донецкая область Российская Федерация
NEWS
Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым
Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года