Обстріли Донецької області. За добу загинули три мирних жителя

Російські окупаційні війська знову обстріляли населені пункти Донецької області. За добу в регіоні загинули три людини, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 16 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 у Удачному і 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення", - написав він.

Відзначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинули 623 людини. При цьому майже 1600 осіб отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кириленко розповів, що російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, а саме:

У Торецьку громаду прилетіли три ракети, які потрапили в житловий квартал міста;

У Залізному окупанти ракетним ударом пошкодили школу і дитсадок;

У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу. Обсяги пошкодження встановлюються;

У Соледарі через ворожий обстріл загорівся місцевий центр дитячої та юнацької творчості - на місці працюють рятувальники.

Голова Донецької ОВА закликав мирних громадян евакуюватися з міст, оскільки російські війська щодня обстрілюють область.