Покровск попал под обстрел ракетами "Искандер". Есть погибшие и раненые

Фото: военные на месте удара по Покровску (t.me/don_gunp)

Российские войска ударили по Покровску (Донецкая область) ракетами "Искандер-М". В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Донецкой области.

"Россияне дважды ударили по мирным жителям баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены по меньшей мере 27 жилых домов", - говорится в сообщении. Также сообщается, что полиция документирует военное преступление России. Открыто уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны". Есть погибшие и раненые, но точное количество жертв не сообщается. Фото: последствия обстрела Покровска (t.me/don_gunp)