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Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли 6 человек, еще более 20 ранены

Фото: из-за обстрелов Донецкой области 7 июля погибли шесть человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. За минувшие сутки из-за вражеских атак погибли шесть человек, а еще 21 ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"За 7 июля россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения", - написал Кириленко.

При этом, по его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли авиаудар и по центру Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие.

Добавим, также враг постоянно атакует Авдеевку, с вечера среды оккупанты попали по городу 10 раз.

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Донецкая областьВойна России против Украины