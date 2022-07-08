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Обстріли Донецької області: за добу загинули 6 людей, ще понад 20 поранені

Фото: через обстріли Донецької області 7 липня загинули шестеро людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. За минулу добу через ворожі атаки загинули шестеро людей, а ще 21 поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення", - написав Кириленко.

При цьому, за його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали авіаудару і по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.

Додамо, також ворог постійно атакує Авдіївку, з вечора середи окупанти поцілили по місту 10 разів.

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Донецька областьВійна Росії проти України