Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли четыре мирных жителя

В результате постоянных обстрелов российских военных в Донецкой области погибли четверо гражданских. Еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"За 31 мая россияне убили четверых мирных жителей Донбасса: троих в Славянске и одного в Райгородке. Еще семеро гражданских получили ранения", - рассказал Кириленко.

При этом он добавил, что у украинской стороны нет возможности установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.