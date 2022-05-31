ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріли Донецької області: за добу загинули чотири мирних жителі

Новость на русском →
Донецька область, Вівторок 31 травня 2022 21:35
Обстріли Донецької області: за добу загинули чотири мирних жителі Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок постійних обстрілів російських військових в Донецькій області загинули четверо цивільних. Ще семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 31 травня росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Донбасу: трьох у Слов'янську та одного у Райгородку. Ще сім цивільних отримали поранення", - розповів Кириленко.

При цьому він додав, що українська сторона не має можливості встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на вечір 31 травня 2022 року російські війська контролюють більшу частину Сєверодонецька.

Також ми писали, що українські війська втратили контроль над містом Лиман у Донецькій області. Бої продовжуються на його околицях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слов'янськ Донецька область Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою