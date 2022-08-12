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Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили семерых гражданских

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Донецк, Пятница 12 августа 2022 08:34
Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили семерых гражданских Фото: армия РФ в очередной раз обстреляла населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили семерых мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 11 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Курахово, 1 в Марьинке и 1 в Авдеевке. Еще 14 человек получили ранения", - рассказал Кириленко.

Отметим, что всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 723 человека, еще 1845 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские оккупанты снова накрыли огнем два района Днепропетровской области. Пострадали три человека.

Кроме того, ночью 12 августа взрывы прогремели в Харькове. "Прилеты" были зафиксированы в трех районах.

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Донецкая область Российская Федерация
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