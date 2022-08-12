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Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили сімох цивільних

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Донецьк, П'ятниця 12 серпня 2022 08:34
Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили сімох цивільних Фото: армія РФ в черговий раз обстріляла населені пункти Донецької області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За минулу добу окупанти вбили сімох мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 в Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 в Мар'їнці і 1 в Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення", - розповів Кириленко.

Зазначимо, що всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 723 людини, ще 1845 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські окупанти знову накрили вогнем два райони Дніпропетровської області. Постраждали три людини.

Крім того, вночі 12 серпня вибухи прогриміли в Харкові. "Прильоти" були зафіксовані в трьох районах.

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Донецька область Російська Федерація
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