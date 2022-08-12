Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили сімох цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 в Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 в Мар'їнці і 1 в Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення", - розповів Кириленко.

Зазначимо, що всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 723 людини, ще 1845 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.