ua ru
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы Донецкой области. За сутки оккупанты убили двух гражданских

Новина українською →
Донецк, Понедельник 18 июля 2022 12:04
Обстрелы Донецкой области. За сутки оккупанты убили двух гражданских Фото: оккупанты убили двух гражданских в Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. В течение суток российские войска убили двух мирных жителей, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 17 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной российской агрессии в Донецкой области погибли 625 человек, еще 1608 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, утром в понедельник оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. Один из снарядов попал в двухэтажный дом, в результате чего 6 человек погибли.

Также в ночь на 18 июля Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Оккупанты ударили по автосалону и магазину по продажам сельхозтехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Донецкая область ракетный удар
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Война на истощение. Хватит ли России солдат и техники на авантюру Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война на истощение. Хватит ли России солдат и техники на авантюру Путина