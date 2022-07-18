Обстріли Донецької області. За добу окупанти вбили двох цивільних
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Протягом доби російські війська вбили двох мирних жителів, ще 10 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 17 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної російської агресії в Донецькій області загинули 625 осіб, ще 1608 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вранці у понеділок окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. Один із снарядів потрапив до двоповерхового будинку, внаслідок чого 6 людей загинули.
Також в ніч на 18 липня Миколаїв в черговий раз піддався масованому ракетному обстрілу. Окупанти вдарили по автосалону і магазину з продажу сільгосптехніки.
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