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Обстрелы Донецкой области: россияне убили гражданского, еще двое ранены

Новина українською →
Донецк, Среда 24 августа 2022 09:03
Обстрелы Донецкой области: россияне убили гражданского, еще двое ранены Фото: российские войска убили еще одного гражданского в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили одного мирного жителя, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"За 23 августа россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 759 человек, еще 1952 мирных жителя получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские военные ночью накрыли огнем три района Днепропетровской области. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Также после полуночи россияне нанесли удар по Запорожью и Харькову. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах города. Второй удар по Запорожью враг нанес около четырех утра.

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Донецкая область Российская Федерация
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