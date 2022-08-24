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Обстріли Донецької області: росіяни вбили цивільного, ще двоє поранені

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Донецьк, Середа 24 серпня 2022 09:03
Обстріли Донецької області: росіяни вбили цивільного, ще двоє поранені Фото: російські війська вбили ще одного цивільного в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили одного мирного жителя, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 23 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Бахмуті. Ще 2 людини отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 759 осіб, ще 1952 мирних жителя отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські військові вночі накрили вогнем три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Також після опівночі росіяни завдали удару по Запоріжжю і Харкову. Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах міста. Другий удар по Запоріжжю ворог завдав близько четвертої ранку.

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Донецька область Російська Федерація
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