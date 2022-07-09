Обстрелы Донецкой области продолжаются: за сутки пятеро погибших и 8 раненых

Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. За минувшие сутки из-за вражеских атак пять человек погибли, а еще 8 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"За 8 июля россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 4 в Северске и 1 в Семигорье. еще 8 человек получили ранения", - написал Кириленко.

При этом он уточнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, недавно российские оккупанты нанесли авиаудар и по центру Краматорска Донецкой области.

Также стало известно, что российские военные в оккупированной Кременной расстреливают людей с проукраинской позицией посреди улиц.

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