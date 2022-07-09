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Обстріли Донецької області продовжуються: за добу п'ятеро загиблих та 8 поранених

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Донецька область, Субота 09 липня 2022 08:21
Обстріли Донецької області продовжуються: за добу п'ятеро загиблих та 8 поранених Фото: через обстріли Донецької області загинули ще 5 людей, а 8 отримали пораненння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. За минулу добу через ворожі атаки п'ятеро людей загинули, а ще 8 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення", - написав Кириленко.

При цьому він уточнив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти завдали авіаудару і по центру Краматорська Донецької області.

Також стало відомо, що російські військові в окупованій Кремінній розстрілюють людей з проукраїнською позицією посеред вулиць.

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Донецька область Війна Росії проти України
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