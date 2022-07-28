Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили пятерых гражданских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 27 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса - 2 в Авдеевке, 1 в Нью-Йорке, 1 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 8 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 648 человек, еще 1677 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.