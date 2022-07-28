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Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили пятерых гражданских

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Донецк, Четверг 28 июля 2022 09:31
Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили пятерых гражданских Фото: российская армия продолжает обстреливать населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили пятерых мирных жителей, еще 8 - были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 27 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса - 2 в Авдеевке, 1 в Нью-Йорке, 1 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 8 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 648 человек, еще 1677 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, утром 28 июля оккупационные войска нанесли ракетный удар по Черниговской области. Зафиксировано попадание в районе поселка городского типа Гончаровское.

Также враг обстрелял Вышгородский район Киевской области. Ракетному удару подвергся объект инфраструктуры.

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