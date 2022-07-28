Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили п'ятьох цивільних
Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу окупанти вбили п'ятьох мирних жителів, ще 8 - були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу - 2 в Авдіївці, 1 в Нью-Йорку, 1 в Бахмуті і 1 в Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 648 осіб, ще 1677 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.
Нагадаємо, вранці 28 липня окупаційні війська завдали ракетного удару по Чернігівській області. Зафіксовано попадання в районі селища міського типу Гончарівське.
Також ворог обстріляв Вишгородський район Київської області. Ракетному удару піддався об'єкт інфраструктури.
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