Обстрелы Днепропетровской области: известны первые подробности

"К вечеру есть несколько "прилетов" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения", - рассказал Лукашук.

Также он добавил, что более детальные подробности будут сообщены позже. Чиновник призвал всех жителей области не игнорировать воздушные тревоги.

Обновлено 20:50

Позже в ОВА сообщили, что россияне тремя ракетами ударили по нефтебазе. Там сейчас сильный пожар. В результате атаки ожоги получили три работника предприятия.