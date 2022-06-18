Обстрелы Днепропетровской области: известны первые подробности

В субботу, 18 июня, российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. В результате атак пострадали мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"К вечеру есть несколько "прилетов" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения", - рассказал Лукашук.
Также он добавил, что более детальные подробности будут сообщены позже. Чиновник призвал всех жителей области не игнорировать воздушные тревоги.
Обновлено 20:50
Позже в ОВА сообщили, что россияне тремя ракетами ударили по нефтебазе. Там сейчас сильный пожар. В результате атаки ожоги получили три работника предприятия.
Напомним, ранее стало известно, что в Синельниковском, Новомосковском и Петропавловском районах Днепропетровской области слышны взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.