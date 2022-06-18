RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріли Дніпропетровської області: відомі перші подробиці

Фото: стали відомі подробиці обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

"Надвечір є кілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі та масштабні руйнування", - розповів Лукашук.

Також він додав, що більш детальні подробиці буде повідомлено пізніше. Чиновник закликав усіх мешканців області не ігнорувати повітряні тривоги.

Оновлено 20:50

Згодом в ОВА повідомили, що росіяни трьома ракетами вдарили по нафтобазі. Там зараз сильна пожежа. Внаслідок атаки опіки отримали три працівника підприємства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Синельниківському, Новомосковському та Петропавлівському районах Дніпропетровської області почули вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійська РФВійна Росії проти України