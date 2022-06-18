Обстріли Дніпропетровської області: відомі перші подробиці

У суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
"Надвечір є кілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі та масштабні руйнування", - розповів Лукашук.
Також він додав, що більш детальні подробиці буде повідомлено пізніше. Чиновник закликав усіх мешканців області не ігнорувати повітряні тривоги.
Оновлено 20:50
Згодом в ОВА повідомили, що росіяни трьома ракетами вдарили по нафтобазі. Там зараз сильна пожежа. Внаслідок атаки опіки отримали три працівника підприємства.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Синельниківському, Новомосковському та Петропавлівському районах Дніпропетровської області почули вибухи.
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