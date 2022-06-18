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В нескольких районах Днепропетровской области слышны взрывы

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Днепропетровская область, Суббота 18 июня 2022 19:48
В нескольких районах Днепропетровской области слышны взрывы Фото: взрыв в Днепропетровской области (t.me/dniprotv)
Автор: Александр Мороз

Вечером 18 июня 2022 года в нескольких районах Днепропетровской области слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрывы слышат в Синельниковском, Новомосковском и Петропавловском районах. Также в социальных сетях публикуют фото и видео, как поднимаются столбы дыма.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне подорвали коллаборанта Евгения Соболева - начальника 90-й исправительной колонии, который перешел не сторону российских оккупантов.

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