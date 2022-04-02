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Из-за обстрелов оккупантов в Луганской области повреждены 27 жилых домов, - глава ОГА

Фото: оккупанты снова обстреляли Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

На протяжении суток оккупанты продолжали обстреливать Луганскую область. Пострадали города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, а также населенные пункты Березово и Тошковка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

По его словам, в этих местах российские военные повредили или разрушили 31 объект, среди которых 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, и другие объекты инфраструктуры.

"Ночью 2 апреля россияне снова открыли огонь по Лисичанску, что привело к повреждению пяти домов. Еще два возгорания жилья произошли в Тошковке. Число жертв устанавливается", - заявил Гайдай.

Российские военные снова обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Он также отметил, что сотрудники ГСЧС спасли семь человек, один житель Рубежного ранен.

По словам Гайдая, в течение суток успешно отбиты 9 атак врага. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили три вражеских беспилотника.

Напомним, Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на сегодня, 2 апреля.

Мы также писали о том, что военные ВСУ нанесли еще два удара по российским оккупантам в Чернобаевке Херсонской области.

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