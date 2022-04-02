ВСУ нанесли еще два удара по российским войскам в Чернобаевке
Фото: Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Украинские защитники совершили еще два удара по российским войскам, сосредоточенным в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
"Чернобаевка сегодня 13-й и 14-раз..", - отметил он.
Напомним, 28 марта украинские защитники в 12-й раз ударили по российским войскам, сосредоточенным в Чернобаевке.
Ранее сообщалось, что на аэродроме в Чернобаевке ВСУ ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.