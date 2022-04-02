RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через обстріли окупантів у Луганській області пошкоджено 27 житлових будинків, - голова ОДА

Фото: окупанти знову обстріляли Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Протягом доби окупанти продовжували обстрілювати Луганську область. Постраждали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, а також населені пункти Березове і Тошківка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

За його словами, в цих місцях російські військові пошкодили або зруйнували 31 об'єкт, серед яких 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, та інші об'єкти інфраструктури.

"Вночі 2 квітня росіяни знову відкрили вогонь по Лисичанську, що призвело до пошкодження п'яти будинків. Ще два загоряння житла сталися в Тошківці. Кількість жертв встановлюється", - заявив Гайдай.

Російські військові знову обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Він також зазначив, що співробітники ДСНС врятували семеро людей, один житель Рубіжного поранений.

За словами Гайдая, протягом доби успішно відбито 9 атак ворога. Українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збили три ворожі безпілотники.

Нагадаємо, Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 2 квітня.

Ми також писали про те, що військові ЗСУ завдали ще два удари по російським окупантам у Чорнобаївці Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЛуганськ