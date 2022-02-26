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Украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком, - Гайдай

Новина українською →
Северодонецк, Луганская область, Суббота 26 февраля 2022 20:38
Украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком, - Гайдай Фото: ВСУ под Северодонецком разбили колону врага (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Анна Шиканова

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на много километров от города. Побита техника и много трупов", - говорится в сообщении.

Также Сергей Гайдай рассказал, что под Рубежном наши военные отбили попытку захода в город вражеской ДРГ.

"Под Рубежным наши ребята отбили заход в город вражеской ДРГ. Слава нашим ВСУ! Вперед до победы! – добавил глава Луганской ОГА.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Гайдай рассказал о ситуации в населенных пунктах в Луганской области.

А также рассказывали о том, что глава Луганской ОГА попросил не верить фейкам о ситуации в регионе.

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Луганская ОГА Луганск
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