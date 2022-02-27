ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через обстріли окупантів без газу залишилися тисячі жителів Луганської області

Новость на русском →
Україна, Неділя 27 лютого 2022 07:40
Через обстріли окупантів без газу залишилися тисячі жителів Луганської області Фото: без газу залишилися тисячі жителів Луганської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Російські окупанти залишили без газу тисячі людей в Луганській області. Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської обласної державної адміністрації.

За його словами, комунальні служби постійно проводять ремонти, але через обстріли багато жителів області залишаються без газопостачання.

"Через російське вторгнення без газу залишилися десятки тисяч жителів Луганської області. Ремонтні бригади працюють всюди, де дозволяє безпечна складова, проте тисячі абонентів ще чекають відновлення газопостачання. Фахівці роблять все необхідне", - заявив він.

Відзначається , що без централізованого газопостачання залишилися жителі, в основному, Щастинського і Старобільського районів. На даний час газ відсутній в Штормовому (150 абонентів), перемозі (160), Кримському (328), нижньому (252), Гірському (22), Городищі (387) Первомайську Бєлгородського району (44).

Крім того, в результаті російських обстрілів перекрита ГРС міста Щастя, через що у 5 836 абонентів щастя, Петропавлівки, Геївки, Передільського газ відсутній.

Також у Світличному перекрита засувка біля ГРП № 3-без газу залишилися 180 абонентів. У Старобільську без газу 82 абонента, в Лобачево-55. Муратове, Капітанове, Дмитрівка, Райгородка, Бахмутівка, Царівка, Михайлівка, Деменкове і кілька населених пунктів Міловського району також постраждали.

Нагадаємо, що 26 лютого окупанти намагалися захопити Старобільськ. Українські воїни відбили атаку.

Також повідомлялося, що українські бійці розбили колону окупантів під Сєвєродонецьком. Російські сили сильно постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна