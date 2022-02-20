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Из-за обстрелов на Донбассе закрыли КПВВ "Счастье"

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Счастье, Воскресенье 20 февраля 2022 08:31
Из-за обстрелов на Донбассе закрыли КПВВ "Счастье" Фото: КПВВ "Счастье" на Донбассе (loga.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Из-за обстрелов на Донбассе украинская сторона временно приостановила работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Счастье". Это один из двух пешеходно-автомобильных пунктов в Луганской области, который со дня открытия еще полноценно не работал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба ООС.

Сообщается, что по состоянию на утро 20 февраля из-за регулярных обстрелов приостановлена работа этого КПВВ. Накануне российские оккупационные войска обстреляли его трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Такие действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала, который работает на пункте пропуска. Командующий ООС принял решение закрыть КПВВ "Счастье" с 08:00 20 февраля на период военной угрозы.

Напомним, за минувшие сутки пророссийские боевики совершили 136 обстрелов на Донбассе. Причем 116 из них с применением запрещенного минскими соглашениями оружия.

Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская сторона не планирует наступательные операции, но не позволит безнаказанно обстреливать позиции и населенные пункты.

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